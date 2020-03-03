Ergene'de yol yapım çalışmaları sürüyor

03.03.2020 13:07 | Son Güncelleme: 03.03.2020 13:07

Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen yol çalışmaları belirlenen programlar dahilinde mahallelerde tüm hızıyla devam ediyor.



Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, geçtiğimiz haftalarda Sağlık Mahallesi Mevlana Sokak ve Yeşiltepe Mahallesi'nde Kehribar Sokak, Gülova Sokak ve Battalgazi Caddesi'nde yapmış olduğu yol ve kaldırım çalışmalarını tamamlayıp yine Sağlık Mahallesinde Selimiye Caddesi ve Yeşiltepe Mahallesi'nde Kırlangıç Caddesi ile İnanç Caddesi'nde yol ve kaldırım çalışmalarına başladı. Bunun yanı sıra ayrıca Sağlık Mahallesi Arınç Caddesi üzerinde kaldırım çalışmalarının da devam ettiği belirtildi.



Standartlara uygun yapılan kilit parke taş döşeme çalışmaları ile Ergene'nin daha modern bir görünüme kavuşacağı ayrıca mahallelerde trafik akışının rahatlayacağı ve ulaşımın daha da kolaylaşacağı kaydedildi.



Yapılan yol çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Ergene'de vatandaşlarımızın geçmişte en büyük sorunlarından biri olan yol sorunlarını Ergene Belediyesince yapılan çalışmalar sonucunda çözüme kavuşuyor. Yapılan yol çalışmaları ile Ergene'yi modern belediyeler seviyesine çıkaran belediyemiz yaz döneminin başlaması ile yol çalışmalarına daha yoğun bir tempo ile devam edecektir" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA