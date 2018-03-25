Ergene'de Vücut Geliştirme İlacı Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde araçlarında bin 478 kutu vücut geliştirme ilacı bulunan iki kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çorlu- Ergene karayolunda kontrollerini sürdüren polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Ekipler araçta yaptıkları aramada, farklı marka ve özelliklerde bin 478 kutu vücut geliştirme ilacı buldu.

Şahıslar, sertifika, belge gibi evraklarının olmadığını beyan etmeleri üzerine ekiplerce gözaltına alındı.

Gözaltına alınan İ.V. ve D.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.