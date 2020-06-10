Ergene'de uyuşturucu madde ele geçirildi Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Ergene'de düzenlenen operasyonda satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Ergene'de düzenlenen operasyonda satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Ergene İlçesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapan şahıslara yönelik çalışma yürüten Çorlu NSM ekipleri çalışmalar kapsamında tespit ettikleri bir şahsın üzerinde ve ikametinde arama yaptı. Yapılan aramalarda fişeklenmemiş halde bez içerisinde yaklaşık 100 gram plaka halinde esrar, şeffaf kilitli poşet içerisinde 50 gramı aşkın toz esrar maddesi, fişeklenmiş halde 7 fişek toz esrar, şeffaf poşet içerisinde satışa hazır 7 fişek kubar esrar maddesi ile bir miktar uyuşturucu nitelikli sentetik hap ele geçirildi.

Uyuşturucu maddeler ile uyuşturucu madde fişeklemesinde kullanılan malzemelere el koyan polis ekipleri M.E. adlı şüpheliyi de gözaltına aldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA