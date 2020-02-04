Ergene'de toplanan yardımlar Elazığ'a ulaştı

04.02.2020 14:02 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:07

Elazığ'daki depremzedeler için Ergene Kaymakamlığı ve Ergene Belediyesi öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeler depremzedelere ulaştırıldı.



Elazığ ve Malatya olmak üzere toplam 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 şiddetindeki deprem sonrasında Ergene Kaymakamlığı ve Ergene Belediye Başkanlığı öncülüğünde Ergene halkına yapılan yardım çağrısına sessiz kalmayan vatandaşlar 3 gün gibi kısa bir sürede acil ihtiyaç malzemelerini Ergene Kültür Merkezine getirmişti.



Ergene Kültür Merkezi binasında toplanıp kamyona yüklenen battaniye, ısıtıcı, yorgan, çocuk kıyafeti, bebek maması, bot ve gıda gibi temel ihtiyaç malzemeleri Elazığ'daki depremzedelere ulaştırıldı.



Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel yardım kampanyasına destek veren Ergene halkına bir kez daha şükranlarını sunarken, "Ergene'de vatandaşlarımız ile birlikte güzel bir dayanışma ve yardımlaşma örneğinde bulunduk. Çok kısa sürede acil ihtiyaç malzemelerini topladık. Bir toplumda ne kadar çok yardımlaşma ve dayanışma varsa o kadar çok huzur, barış ve kardeşlik o ilçede hakim olur, işte Sevgi kenti Ergenemizde huzurun, barışın ve kardeşliğin en üst safhada yaşandığı bir ilçedir" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA