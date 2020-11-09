Ergene'de taş döşeme çalışmaları sürüyor
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Ergene'de taş döşeme çalışmaları sürüyor

09.11.2020 15:50 | Son Güncelleme: 09.11.2020 15:54
Ergene'de taş döşeme çalışmaları sürüyor

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki cadde ve sokakların modern ve estetik bir görünüme kavuşması için yürütülen kilit parke taş çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki cadde ve sokakların modern ve estetik bir görünüme kavuşması için yürütülen kilit parke taş çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Pandemi dönemi olmasına karşın rutin belediyecilik hizmetlerini aksatmadan sürdürme gayreti içerisinde olan Ergene Belediyesi kilit parke taşı döşemesi yapılan ancak elverişsiz hava şartları ve diğer nedenlerle bozulan yerlerde onarım çalışması da yaptı. Çalışmaları Ergene Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cebeci de yerinde takip etti.

Konuya ilişkin olarak Ergene Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz Yulaflı Mahallemizde taş tamiri çalışmalarına devam ediyoruz. Başkan yardımcımız Mehmet Cebeci mahalle muhtarları ile birlikte yapılan çalışmaları yerinde takip ediyor" dedi. - TEKİRDAĞ

Ergene'de taş döşeme çalışmaları sürüyor
Ergene'de taş döşeme çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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