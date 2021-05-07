Ergene'de sinek ve haşeratla mücadele kapsamında ilaçlamalar artırıldı
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Ergene'de sinek ve haşeratla mücadele kapsamında ilaçlamalar artırıldı

Ergene'de sinek ve haşeratla mücadele kapsamında ilaçlamalar artırıldı
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Ergene Belediyesi ilçede toplum sağlığını tehdit eden karasinek, sivrisinek ve haşerat larvalarına karşı ilaçlama çalışmalarını arttırdı.

Ergene Belediyesi ilçede toplum sağlığını tehdit eden karasinek, sivrisinek ve haşerat larvalarına karşı ilaçlama çalışmalarını arttırdı.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel yaptığı açıklamada vatandaşların yaz aylarını rahat geçirmesini sağlamak amacıyla larva ile mücadele çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Sinek ve haşerelere karşı göl, su birikintileri, bataklık, çöp alanları ve kanallarda etkin bir şekilde ilaçlama yapıldığını belirten Başkan Yüksel, yaz ayları boyunca ilaçlamaların devam edeceğini de kaydetti.

Yüksel, vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek adına gerçekleştirdikleri çalışmalardan birinin de larva ilaçlaması olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"İlçemizde larva üremesinin engellenmesi için ilaçlama çalışmalarımız büyük önem taşıyor. Bahar aylarının başlamasıyla birlikte sivrisinek ve haşerelere karşı halk sağlığının korunması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve birçok bulaşıcı hastalığı kontrol altına almak amacıyla hizmet vereye devam ediyoruz.

Ergene'de ki mahallelerimizde bulunan göl, su birikintileri, bataklık, çöp alanları ve kanalların bulunduğu alanlarda periyodik olarak larva ile mücadele çalışması yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın sağlığına ve huzuruna önem veriyoruz, oluşabilecek haşere sorunlarına karşı gerekli önlemleri alıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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