Ergene'de parklar yaza hazırlanıyor

Ergene Belediyesi tarafından ilçe genelinde başlatılan dezenfektan çalışmaları tüm yoğunluğuyla devam ediyor.

Ergene Belediyesi tarafından ilçe genelinde başlatılan dezenfektan çalışmaları tüm yoğunluğuyla devam ediyor. Belediye ekipleri diğer taraftan da park ve yeşil alanlarda yapılan peyzaj ve düzenleme çalışmalarıyla sosyal alanları yaz dönemine hazırlıyor.

Korona virüsle mücadelede alınan önlemlerin üst düzeyde gerçekleştiği Ergene'de bir yandan da rutin çalışmalar devam ediyor. Salgında iyileşen hasta sayısının her geçen gün arttığı ülkemizde tedbirler sıkı sıkıya uygulanırken, Ergene Belediyesi de salgın sonrası süreç için ilçede hazırlıklarını sürdürüyor. Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı olan park ve bahçeler biriminde bulunan ekipler bu kapsamda ilçe genelindeki parklar ve yeşil alanlarda kapsamlı bir çalışma sürdürmeye başladı.

Ergene'deki parkların yaza hazırlandığını belirten Başkan Yüksel, "Yaz aylarının vazgeçilmez mekanları olan park ve bahçelerde peyzaj düzenlemeleri başlatıldı. Vatandaşlarımızın en büyük sosyal faaliyet alanlarında olan parkları daha kullanılabilir hale getirmek için çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız. Bahçe ve yeşil alanların bakıma alınmasının yanı sıra ilçe merkezinde ve yol kenarlarında bulunan ağaçları budayarak gençleştirme çalışmalarımızı da sürüyor. Park ve bahçelerde yapılan bahar bakım çalışmalarımız yaz boyunca devam edecek" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA