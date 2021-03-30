Ergene'de kırmızı çizgi yayalar
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Ergene'de kırmızı çizgi yayalar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ergene'de kırmızı çizgi yayalar

İçişleri Bakanlığı tarafından yayaların geçiş üstünlüğüne yönelik başlatılan "Yayalar Kırmızı Çizgimiz" uygulaması Ergene ilçesinde de başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayaların geçiş üstünlüğüne yönelik başlatılan "Yayalar Kırmızı Çizgimiz" uygulaması Ergene ilçesinde de başlatıldı.

Öncelik hayatın, öncelik yayanın sözleri ile başlayan trafikte yaya önceliği seferberliği yeni bir uygulamayla devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Yayalar Kırmızı Çizgimiz" uygulaması tüm Türkiye'de olduğu gibi Ergene ilçesinde de başlatıldı.

Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Ergene ilçesinde ışıksız yaya geçitlerindeki orta şeritler sembolik olarak kırmızıya boyandı. Yapılan boyama çalışması sonrasında sürücülere yaya önceliği kırmızı çizgimizdir mesajı verildi.

Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı ve Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Ulaş Mahallesinde bulunan okulda küçük öğrencilere yaya geçidinden geçme kuralları hakkında bilgiler de verildi.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamasında, "İçişleri Bakanlığımız tarafından başlatılan bu yeni uygulamaya Ergene Belediyesi olarak bizler de farkındalık oluşturduk. Belediyemiz tarafından yaya geçitleri kırmızı renkteki boyalar ile boyayarak farkındalık oluşturduk. Araç kullanırken tüm sürücülerimizin trafik kurallarına uymaları gerektiğini bir kez daha hatırlatarak, trafikte önceliğin yayalar olduğunu da belirtmek istiyorum" dedi. - TEKİRDAĞ

Ergene'de kırmızı çizgi yayalar
Ergene'de kırmızı çizgi yayalar
Ergene'de kırmızı çizgi yayalar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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