Ergene'de HES kodu olmayan pazara alınmıyor
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Ergene'de HES kodu olmayan pazara alınmıyor

29.12.2020 14:19 | Son Güncelleme: 29.12.2020 14:23
Ergene'de HES kodu olmayan pazara alınmıyor

Tekirdağ Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin pazar yerlerinde pazarcılar, çalışanlar ve müşteriler için HES kodu zorunluluğunu getirmesi ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayanların pazar yerine kabul edilmesi şeklindeki kararının ardından tüm...

Tekirdağ Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin pazar yerlerinde pazarcılar, çalışanlar ve müşteriler için HES kodu zorunluluğunu getirmesi ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayanların pazar yerine kabul edilmesi şeklindeki kararının ardından tüm tedbirlerini alarak uygulamalarını bu yönde sürdüren Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede kurulan semt pazarlarında denetimlerini sürdürüyor.

Ergene ilçesinde Yeşiltepe, Sağlık, Velimeşe mahalleleri başta olmak üzere ilçenin semt pazarı kurulan tüm mahallelerinde denetim yapan Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri semt pazarlarının giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturarak pazar alanına giriş ve çıkışları denetim altında tutarak alışverişe gelen vatandaşların HES kodu sorgulamalarını yapıyor.

Giriş ve çıkışlar dışında semt pazarı içerisinde de denetim yapan zabıta ekipleri hem Pazar alışverişine çıkan vatandaşların hem de tezgah açan pazarcı esnafının HES kodu kontrolünü gerçekleştiriyor.

"HES kodundan haberim yok", "telefon kullanmıyorum", "hemen ilk tezgahtan bir şey alıp çıkacağım" gibi bahaneler başta olmak üzere çeşitli bahaneler öne sürerek semt pazarına HES kodu kontrolü olmadan giriş yapmak isteyenlere kesinlikle müsaade etmeyen Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kodları tek tek kontrol ediyor.

Denetimler sırasında vatandaşların da esnafın da maske kullanımının doğru olması yönünde ikazlarda bulunan Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tezgahların başında kalabalık oluşturanları da sosyal mesafeye dikkat etmeleri yönünde ikaz ediyor.

Ergene halkının sağlığı için kesintisiz mesai harcayan Ergene Belediyesi ekipleri çalışmalarını aralıksız biçimde sürdürüyor. - TEKİRDAĞ

Ergene'de HES kodu olmayan pazara alınmıyor
Ergene'de HES kodu olmayan pazara alınmıyor
Ergene'de HES kodu olmayan pazara alınmıyor
Ergene'de HES kodu olmayan pazara alınmıyor
Ergene'de HES kodu olmayan pazara alınmıyor
Ergene'de HES kodu olmayan pazara alınmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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