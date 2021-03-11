Ergene'de eller semaya açıldı
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Ergene'de eller semaya açıldı

11.03.2021 16:58 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:26
Ergene'de eller semaya açıldı

Ergene'de Miraç Kandili nedeniyle pandemi tedbirlerine de uyarak camileri dolduran vatandaşlar mübarek gecede ellerini semaya açıp dua ettiler ve Miraç Kandili gecesini huşu içinde idrak ettiler.

Ergene'de Miraç Kandili nedeniyle pandemi tedbirlerine de uyarak camileri dolduran vatandaşlar mübarek gecede ellerini semaya açıp dua ettiler ve Miraç Kandili gecesini huşu içinde idrak ettiler.

Türkiye genelinde olduğu gibi Ergene'de de Miraç Kandili nedeniyle camiler doldu. Ergene'deki camilere gelen vatandaşlar pandemi kuralları çerçevesinde ibadetlerini eda etti.

Ergene Belediyesi de mübarek Miraç Kandili nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan Abdulkadir Geylani Camii'nde mevlit okuttu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan gecede ilahiler okunarak salavatlar getirildi. Gecede geçtiğimiz hafta yaşanan helikopter kazasında şehit olan askerler ve tüm şehitler için de dualar edildi.

Belediye mevlit şekeri dağıttı

Kandil gecesine özel yapılan programın ve edilen duaların ardından cami çıkışında Ergene Belediyesi tarafından vatandaşlara mevlit şekeri ikram edildi. Ergene Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Cebeci, Yüksel Baydarlı ve belediye meclis üyesi Abdullah Yaman'ın ikram ettiği mevlit şekerlerinden alan vatandaşlar Miraç Kandili gibi anlamlı bir günde yapılan ikram için Ergene Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

Peygamber Efendimiz Hz Muhammed'in (SAV) Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olan Miraç Kandili dolayısıyla camileri dolduran vatandaşların ellerini semaya kaldırarak dualar ettiğini kaydeden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel tüm Ergene halkının mübarek Miraç Kandilini kutladı.

Bereketin arttığı gecelerden biri olan Miraç gecesinde edilen duaların kabul olmasını dileyerek Miraç Kandilinin tüm insanlığa, başta sağlık, mutluluk, huzur, barış, bolluk ve bereket getirmesini temenni eden başkan Yüksel, "Miraç gecesinin başta Ergenemizde, Tekirdağ'ımız da, ülkemizde, bölgemizde, İslam aleminde ve tüm dünyada hayırlara vesile olmasını diliyor, İslam aleminin Miraç Kandilini tebrik ediyorum" dedi. - TEKİRDAĞ

Ergene'de eller semaya açıldı
Ergene'de eller semaya açıldı
Ergene'de eller semaya açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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