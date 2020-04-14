Ergene'de doğum günü çiçekleri erzak oluyor
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Rasim Yüksel, Güncel

Ergene'de doğum günü çiçekleri erzak oluyor

Ergene'de doğum günü olanlara çiçek gönderen Ergene Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle göndereceği çiçekleri erzak kolilerine dönüştürerek evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü kişilere teslim ediyor.

14.04.2020 15:13 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:13
Ergene'de doğum günü çiçekleri erzak oluyor

Ergene'de doğum günü olanlara çiçek gönderen Ergene Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle göndereceği çiçekleri erzak kolilerine dönüştürerek evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü kişilere teslim ediyor.

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla hizmetlerine devam eden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel yine çok güzel bir çalışma örneği göstererek takdir edilecek bir projenin altına imza attı.

Her zaman vatandaşların yanında olduklarını belirten Belediye Başkanı Rasim Yüksel zor günler geçirdiğimiz şu günlerde evlerinden çıkamayan 60 yaş üstü ihtiyaç sahibi aileler için güzel bir proje hazırladıklarını belirterek, "Belediyenin yapmış olduğu erzak yardımlarına katkı olması amacıyla belediye tarafından doğum günlerinde vatandaşlara hediye olarak gönderdiğimiz tebrik çiçeklerini iptal ettik. Bunun yerine doğum günü hediyesini erzak paketine dönüştürerek 60 yaş üstü ailelere yardımda bulunacağız" dedi.

İçinde bulunduğumuz bu zor günlerde birbirimize destek olmalıyız diyen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Doğum günlerinde Belediyemiz tarafından vatandaşlarımıza çiçek göndererek bu özel günlerinde yanlarında olduğumuzu gösteriyoruz, fakat içinde bulunduğumuz şu zamanda bu projemizi rafa kaldırdık. Kişinin doğum gününü iyilik günü olarak belirledik ve bu iyilik gününde vatandaşımızın çiçek hediyesini erzak paketine dönüştürerek o erzağı ilçemizde 60 yaş üstü ihtiyaç sahibi ailemize ulaştırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Örnek gösterilecek projesi için güzel bir doğum günü tebrik kartı oluşturduklarını belirten Başkan Yüksel tebrik kartı mesajında şu ifadelere yer verdi, "Değerli Hemşerim mutlu yaşlar, 365 gün sürecek olan bir öykü daha başlıyor. Bugün, nice güzel öykülerin olsun ve nice güzel anılar biriktirelim hep birlikte. Güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle doğum gününüz kutlu olsun. Bugün ayrıca senin iyilik günün, Belediyemiz tarafından sana doğum günü hediyesi göndermek yerine Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda evinden çıkamayan 60 yaş üstü bir büyüğümüze senin hediyeni erzak olarak göndereceğiz. Birlik ve beraberliğin en üst seviyelerde yaşandığı bu zamanda güzel hediyen için sana teşekkür ediyoruz. Uğurladığımız her gün, kavuşacağımız güzel günlerin habercisi olsun" notu yer alıyor.

Ergene Belediyesi olarak ilçede 60 yaş üstü ailelere Ergene Kaymakamlığı ile yapmış oldukları ortak çalışmalarda erzak yardımlarında bulunduklarını belirten Başkan Yüksel hazırlamış olduğu yeni projesinde erzak yardımlarına bu proje ile katkıda bulunacaklarını belirtti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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