Ergene'de dezenfektan, eldiven ve maske dağıtıldı
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Yeşiltepe, Ergene, Güncel

Ergene'de dezenfektan, eldiven ve maske dağıtıldı

Ergene Belediyesi tarafından koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında pazar esnafına ve vatandaşlara dezenfektan, eldiven ve maske dağıltıldı.

19.03.2020 13:38 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:38
Ergene'de dezenfektan, eldiven ve maske dağıtıldı

Ergene Belediyesi tarafından koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında pazar esnafına ve vatandaşlara dezenfektan, eldiven ve maske dağıltıldı.

Ergene Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Rasim Yüksel, belediye personeli ile Yeşiltepe Mahallesi'nde kurulan semt pazarında esnafa ve vatandaşlara dezenfektan, eldiven ve maske dağıtarak, virüs hakkında bilgilendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüksel, dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı tedbirlerin arttırıldığı belirterek, şunları kaydetti:

"Ergene Belediyesi olarak halkımızın yoğun kullandığı alanların tamamında dezenfektan çalışmalarımız sürüyor. Okullarımız, otobüs duraklarımız, çöp konteynerlerimiz, ibadethanelerimiz, çocuk parklarımız, mahalle muhtarlıkları, cadde ve sokaklarımız hummalı bir şekilde belirlenen programlar dahilinde dezenfekte ediliyor.

Önümüzde ki günlerde Ergene'mizde kurulan diğer semt pazarlarında esnafımıza, vatandaşlarımıza maske, eldiven ve dezenfektan dağıtımına devam edeceğiz. Halkımızda kendi içinde hijyen kurallarına uyarak korona virüsüne karşı önlemini almalı. Vatandaşlarımız sık sık ellerini yıkamalı, gözlerine, burnuna ve ağzına yıkanmamış ellerle dokunmaktan kaçınmalı, ateş ve öksürüğü olan insanlarla temastan uzak durmalı, bulundukları ortamları sık sık havalandırmalı, tokalaşma sarılma gibi yakın temaslardan kaçınmalılar."

Kaynak: AA

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Manşet

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