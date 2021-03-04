Ergene'de ÇED toplantısı tepkiler üzerine yapılamadı
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Ergene'de ÇED toplantısı tepkiler üzerine yapılamadı

04.03.2021 16:19 | Son Güncelleme: 04.03.2021 16:22
Ergene'de ÇED toplantısı tepkiler üzerine yapılamadı

Ergene ilçesinde bölgeye yapılması planlanan fabrikalar hakkında bilgi vermek amacıyla organize edilen ÇED toplantısı, tepkiler üzerine iptal edildi.

Ergene ilçesinde bölgeye yapılması planlanan fabrikalar hakkında bilgi vermek amacıyla organize edilen ÇED toplantısı, tepkiler üzerine iptal edildi.

Karamehmet köyündeki alanda yapılması planlanan fabrikalar hakkında bilgi vermek amacıyla Velimeşe Mahallesi'ndeki bir otelde ÇED toplantısı gerçekleştirilmek istendi.

Ancak toplantı, otele gelen bir grubun tepki göstermesi üzerine yapılamadı.

Otel önünde açıklama yapan Ergene Belediyesi Başkanvekili Erhan Baştak, Ergene halkının havasına, suyunu ve toprağına sahip çıkacağını söyledi.

Baştak, şöyle konuştu:

"1/100000'lik planlarda burası Ergene Havzası olarak işlenmiş, ayrıca il çevre düzeni planlarında da 1/25000'lik planlarda da birinci öncelikli korunması gereken tarım alanı olarak belirtilmiştir. Bu araziyi edinen müteşebbisler bu araziyi aldıklarında buranın tarım arazisi olduğunu bilerek satın aldılar. Böyle bir yerde tarım yapılamaz denmesini biz uygun görmüyoruz, anlamıyoruz da. Biz burada tarım dışında yapılacak faaliyetlerin bölgemizde doğuracağı sonuçların bertaraf edilemez olduğunu düşünüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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