Ergene'de bir evde Hint keneviri ele geçirildi
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Ergene'de bir evde Hint keneviri ele geçirildi

Ergene'de bir evde Hint keneviri ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Ergene ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir evde Hint keneviri ele geçirildi.

Ergene ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir evde Hint keneviri ele geçirildi.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Ergene ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda saksılara ekilmiş 45 kök Hint keneviri, kurutulmuş vaziyette 25 gram Hint keneviri bitkisi ve bu bitkiyi yetiştirmede kullanılan düzenek ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli M.K.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ergene'de bir evde Hint keneviri ele geçirildi
Ergene'de bir evde Hint keneviri ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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