Ergene'de Ağaç Budama Çalışmaları

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde ağaç budama çalışmalarına başlandığı bildirildi.



Ergene Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından elektrik direkleri arasına giren ağaç dallarının budandığı belirtildi.



Vatandaşlardan gelen şikayetleri üzerine budama çalışmalarına başlandığını belirtilerek şunlar kaydedildi:



"İlçemizin tüm mahallerinde gerçekleştirilecek olan ağaç budama çalışmalarında asıl amacın elektrik kesintilerine neden olan tellerin arasına karışan ağaçların budamasını yapmak. Çalışmalarımız kısa sürede tamamlanacak.



Elektrik hatlarının ağaç dallarından kaynaklanarak oluşabilecek tehlikeleri önlemek amacıyla çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Ağaç budama çalışmalarını enerji nakil hatlarına zarar vermeyecek şekilde çalışmalarımızı gerçekleştirirken sağlıklı ve temiz çevre oluşumuna katkı sağlıyoruz. Hazırlanan program dahilinde Ergene sınırları içerisindeki tüm ağaçların budama ve bakım çalışmalarını gerçekleştireceğiz."