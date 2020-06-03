Ergene Belediyesi sıfır atık belgesi aldı
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Ergene Belediyesi sıfır atık belgesi aldı

Ergene Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Sıfır Atık Yönetmeliği'nce tüm şartları sağlayarak, belediye binalarına sıfır atık sistemini kurdu ve her hizmet binası için Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi aldı.

Ergene Belediyesi sıfır atık belgesi aldı
03.06.2020 15:12 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:16

Ergene Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Sıfır Atık Yönetmeliği'nce tüm şartları sağlayarak, belediye binalarına sıfır atık sistemini kurdu ve her hizmet binası için Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi aldı.

Çevreyi ve doğayı korumak için çalıştıklarını belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ülkemiz genelinde başlattığı projeye Ergene Belediyesi olarak Sıfır Atık Yönetim Sistemimizi kurarak başvurduk. Sıfır Atık Projesi konusunda hayata geçirdiğimiz proje Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tekirdağ İl Müdürlüğü tarafından Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı. Proje kapsamında atıklar kaynağından ayrıştırılarak daha verimli kullanılacak ve hem çevremize hem de ekonomiye katkı sağlayacağız. Ergene'de geleceğimize daha iyi, daha yeşil bir çevre bırakmak için çalışmalarımızı tüm hızımızla sürdüreceğiz" dedi.

Başkan Yüksel ayrıca, "Çevreci belediyeler arasında yer alan Ergene Belediyesi çevrenin kirlenmesini önlemek için üzerine düşen görevleri yerine getirmeye devam ediyor. Hayatımızda büyük önem taşıyan çevre, sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürdürebilmemiz için korumamız gereken önemli bir değerdir" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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