Ergene Belediyesi fasulye yetiştiriyor

Ergene Belediyesi tarafından hayata geçirilen tarım arazileri projesi kapsamında oluşturulan fasulye tarlasında gübreleme ve sulama çalışmaları devam ediyor.

Ergene'de hummalı bir şekilde tarım arazilerinde çalışmalarını yürüten Ergene Belediyesi ekipleri tarım arazilerine gerekli hassasiyeti gösteriyor. Fasulye tarlasında gübreleme işlemlerinin yanı sıra, düzenli ve dengeli sulamaya çok ihtiyaç duyulan fasulye tarlası Ergene Belediyesi ekipleri tarafından otomatik sulama sistemi aracılığıyla belirli periyodik günler içerisinde sulanıyor.

Velimeşe Mahallesi'nde bulunan Ergene Belediyesi tarım arazilerini en iyi şekilde değerlendirdiklerini belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Lavanta tarlası ile başladığımız tarım arazileri projemize fasulye tarlasını da ekledik. Fasulye tarlamızda gübreleme ve sulama çalışmalarımız titizlikle devam ediyor. Önümüzde ki haftalarda tarım arazilerimize değişik türde sebzeler ekip yetiştirdiğimiz gıdaları halkımızla paylaşacağız" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA