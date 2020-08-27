Ergene Belediyesi engelli araçlarının bakımını da yapıyor Engelli vatandaşların toplumsal hayata katılmasını kolaylaştırmak adına bugüne kadar birçok projeye imza atan Ergene Belediyesi, ilçe genelinde engelli akülü aracı tedarik ettiği engelli vatandaşların araçlarına periyodik olarak gerekli bakım ve onarımı da yapıyor.

Engelli vatandaşların toplumsal hayata katılmasını kolaylaştırmak adına bugüne kadar birçok projeye imza atan Ergene Belediyesi, ilçe genelinde engelli akülü aracı tedarik ettiği engelli vatandaşların araçlarına periyodik olarak gerekli bakım ve onarımı da yapıyor.

"Hepimiz birer engelli adayıyız" anlayışından hareketle engellilerin sorunlarını ortadan kaldırmak ve engelli vatandaşlara duyarlılığı arttırmak adına çalışmalarını yürüten Ergene Belediye Başkanlığı engelli vatandaşlara vermiş olduğu akülü araçların bakım ve onarımını da yapıyor.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, ilçedeki engelli vatandaşlara akülü engelli aracı tedarik ettikleri gibi akülü araçlara tamir desteğinde de bulunduklarını belirtti. Yüksel, "Ergene'de başı ağrıyanın da dişi ağrıyanın da yanındayız. Sağlık işleri müdürlüğü ekiplerimiz ihtiyacı olanlara hasta yatağı ve akülü tekerlekli sandalye tedarik etmeye devam ediyor. Ekiplerimiz bununla da kalmayarak daha önce verilen tekerlekli sandalyelerin periyodik bakımlarını da yapıyor" dedi.

Başkan Yüksel, "Sağlık işleri müdürlüğümüz tarafından engelli vatandaşlarımıza tedarik ettiğimiz akülü araçların ilçemizde tamiratı ve bakım onarımına yönelik ciddi sıkıntılar söz konusuyken belediyemizin atölyesinde tamiratı, bakım ve onarımı yapılan engelli akülü araçlarımızı engelli vatandaşlarımıza ilk günkü gibi haliyle teslim ediyoruz" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA