"Ergene Belediyesi Atatürk Evi" temel atma töreni

09.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:32

Ergene Belediyesi tarafından, Trakya Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle yapılacak "Ergene Belediyesi Atatürk Evi" projesinin temel atma töreni yapıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, törende yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye'nin kalbi olduğunu söyledi.

Milli mücadelenin büyük başkomutanı, yurdun kurtarıcısı ve Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, eşsiz dehasıyla tarihe yön vermiş büyük bir lider olduğunu belirten Albayrak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bizler Cumhuriyet nesilleri olarak bugün sahip olduğumuz tüm kazanımları Atatürk'e ve silah arkadaşlarına borçluyuz. Ata'mızın en büyük eseri olan Cumhuriyet'imizi yaşatmak ve yükselen yeni nesle emanet etmek bize düşen en büyük görevdir. Bu inançla Atatürk ilke ve devrimlerini yeni nesle anlatmaya devam edeceğiz. Ebedi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün eserlerini, fikirlerini ve hatırasını yaşatmak adına Ergene Belediyesi ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğiyle Atatürk Evi inşa edilecek olmasını da son derece anlamlı buluyorum."

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ise, Atatürk'ün Selanik'teki evinin birebir ölçüleriyle aynısı olan Atatürk evi projesi ile Atatürk'ün aziz hatırasını da yine yaşatmış olacaklarını söyledi.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin de böyle bir eserin Ergene'ye kazandırılmış olmasının bir fırsat olacağına dikkat çekti.

Yapılan konuşmaların Ergene Belediyesi Atatürk Evi'nin temeli atıldı.

Kaynak: AA