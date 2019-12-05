Ergene Belediyesi Aralık ayı Meclis toplantısı yapıldı
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Ergene Belediyesi Aralık ayı Meclis toplantısı yapıldı

Ergene Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı.

05.12.2019 14:14 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:19
Ergene Belediyesi Aralık ayı Meclis toplantısı yapıldı

Belediyesi Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı. Ergene Belediye Başkanı başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.


Ergene Belediyesi Ulaş Düğün Salonunda gerçekleşen Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısında Yazı İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün talepleri görüşülerek karara bağlandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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