Ergene Belediyesi 300 bin adet maske dağıttı Tüm birimleri ile korona virüs salgınına karşı mücadele eden Ergene Belediyesi, kendi atölyesinde ürettiği maskeleri vatandaşlarına ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor.

Tüm birimleri ile korona virüs salgınına karşı mücadele eden Ergene Belediyesi, kendi atölyesinde ürettiği maskeleri vatandaşlarına ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor. Başkan Rasim Yüksel'in bizzat başında yer aldığı ekipler Ergene sokaklarında kapı kapı dolaşarak 300 bin maske dağıttı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı Ergene Kaymakamlığı ve Çorlu Devlet Hastanesi ortaklığında Ergene Kültür Merkezi'nde maske atölyesi kuran Ergene Belediyesi, vatandaşların maske ihtiyacını karşılamak için maske üretimine başladı. Ergene'de mahalleleri kapı kapı gezerek vatandaşlara 114 bin adet maske dağıtan Başkan Yüksel, mahalle muhtarlarına 13 bin adet, Devlet Hastanesi ile 112'ye ve diğer sağlık kuruluşlarına 45 bin adet, kolluk kuvvetlerine 15 bin adet, kamu kurum ve kuruluşlarına 8 bin adet, Ergene'deki hizmet noktalarında vatandaşlara 60 bin adet ve semt pazarlarında da 45 bin adet olmak üzere toplamda 300 bin adet maske dağıttı.

Ergene'de maske üretiminin ardından dağıtımın tüm hızıyla devam ettiğini belirten Başkan Yüksel, "Ergene Belediyesi olarak ürettiğimiz maskeleri vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyoruz. Bu süreçte şimdiye kadar 300 bin adet maske dağıttık. Ergene Kültür Merkezimizdeki atölyemiz ve gönüllü terzilerimizin destekleri ile maske üretip halkımıza maskelerimizi ulaştırıyoruz. Amacımız halkımızın sağlığının korunmasına yardımcı olmak. Biz her zaman halkımızın yanındayız, Covid-19 salgınında kurallara ve tedbirlere uyarak bu zor günleri hep birlikte bu salgının üstesinden geleceğiz yeter ki vatandaşlarımız mümkün olduğunca evlerinde kalsınlar, kendilerini izole etsinler" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA