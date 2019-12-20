Ergene Belediye Başkanı Yüksel: "Trakya'nın parlayan yıldızı Ergene 6 yılda çok değişti ve gelişti"

20.12.2019 14:13 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:18

Tekirdağ'ın 2014 yılında kurulan yeni ilçelerinden biri olan Ergene Belediyesinin kurucu ve halen mevcut Belediye Başkanı olan Rasim Yüksel, Ergene'nin son 6 yılda büyük gelişme ve değişim gösterdiğini söyledi.



"Alt yapı ve üst yapı ele alındı"



Göreve gelir gelmez Ergene'de vatandaşların kanayan yarası olan yol sorununu ele aldıklarını kaydeden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ergene ilçesine kayıtlı olan 17 mahallede de alt yapı ve üst yapı çalışmalarında bulunduğunu kaydetti. İlçe genelinde toplamda 806 bin 983 metrekare parke taş kullanılarak 94 kilometre yeni yol ve ilçe genelinde yaklaşık 81 bin ton asfalt ile toplamda 30 kilometre yeni asfalt yol yapıldı. Yeşiltepe ve Sağlık mahallelerinde 100 kilometre içme suyu hattı ve 116 kilometre atık su kanalı yapıldı. Yapılan alt yapı ve üst yapı çalışmaları ile Ergene yaşanılabilir örnek bir ilçe oldu" dedi.



"Park sayımızı 79'a yükselttik"



Ergene Belediyesinin kurulmuş olduğu günden bu yana sosyal donatı ve yeşil alan oluşturma konusunda hizmet görevi içinde uzun bir yol kat ederek Ergene ilçesinde park sayısını 79'a yükselttiğini de kaydeden Başkan Yüksel, "Hizmet süremiz içinde Masal Park, Sevgi Parkı, Barış Parkı, Zübeyde Hanım Parkı, Cumhuriyet Parkı, Türkan Bebek Parkı, İğneler Mahallesi'ne Gençlik ve Aile Parkı, Velimeşe Mahallesi'nde şehitlerimizin isimlerinin verildiği Şehit Mustafa Erişen ve Şehit Sedat Mekan parklarının yanı sıra son olarak Marmaracık Mahallesi'nde 100.Yıl Gençlik Parkı hizmete açıldı. İçinde yeşil alanların ve farklı aktivitelerin olduğu parkların açılması ile Ergene ilçesi daha güzel bir görüntüye kavuştu. Yeşil bir Ergene oluşturmak için ilçe genelindeki yeşil alanlara 65 bin 150 metrekare aktif kullanılabilen park alanları, 32 bin 300 metrekare yeşil alan kazandırıldı. Park yapımının yanı sıra 16 bin 700 adet ağaç, 57 bin 750 mevsimlik çiçek, 2 bin 700 adet çalı ve 11 bin 628 adet gül dikildi" diye konuştu.



"Sosyal hizmetlerimiz ile fark oluşturduk, oluşturmaya da devam edeceğiz"



Merkezinde vatandaş, hizmetinde emeğin olduğu çalışmaları Ergene halkının hizmetine sunduklarının da altını çizen Rasim Yüksel, "Ergene Belediyesi Kapalı Spor Salonunu faal olarak hizmete açtık. Ergene Belediyesi Kapalı Spor Salonu bünyesinde basketbol ve voleybol sahası, 500 kişilik tribün, bowling salonu, masa tenisi ve bilardo salonu, sauna, duş, tuvalet, kafeterya, fitness salonu bulunuyor. Yine bunun yanı sıra Tekirdağ'ın tek profesyonel takımı olan Ergene Velimeşespor takımı için bin 500 kişilik tribün kapasiteli Avrupa standartlarında futbol sahası inşa ettik. Vatandaşlarımızın isteklerini, şikayetlerini birebir dinlemek ve hızlandırmak amacıyla Sağlık Mahallesi'nde Ergene Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Eğitim Merkezi Binası kuruldu ve yine bu bina içinde Atatürk Gönüllüleri ile birlikte Zübeyde Hanım Kütüphanesi hizmete açıldı. Sokakta bulunan sevimli dostlarını da unutmayan Ergene Belediyesi 2017 yılı içinde Geçici Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezini hizmete açarak 800 köpeğe ev sahipliği yaparak, merkeze gelen sevimli dostlarımızın tedavileri, kuduz ve uyuz aşıları yapıldı" şeklinde konuştu.



"4 adet çok amaçlı düğün salonu ve kültür merkezimiz hizmete açıldı"



Trakya'nın parlayan yıldızı Ergene'de vatandaşların düğün merasimlerini yapabilecekleri çok amaçlı düğün salonlarını inşa ettiklerini de kaydeden Başkan Yüksel, "500 kişilik kapasiteli, içinde mutfak, lavabo, gelin odası, otopark ve çocuk oyun alanları bulunan Pınarbaşı, Kırkgöz ve Esenler mahallelerine yeni düğün salonları yaparken Misinli Mahallesi'nde bulunan düğün salonunu da tadilata alarak 4 adet yeni çok amaçlı düğün salonunu Ergene halkının hizmetine sunduk. Alt yapı ve üst yapı çalışmaları ile modernize edilen Yulaflı, Esenler, Kırkgöz ve Marmaracık mahallelerinde yeni meydan düzenlemeleri de yapıldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından Ergene Kültür Merkezini Ergenemize kazandırıldı. Ergene Kültür Merkezi 7 bin 558 metrekare alan üzerine yapılırken, içinde 478 kişilik tiyatro ve konferans salonu bulunuyor. Ergene Kültür Merkezinde ayrıca 12 adet çalışma ofisi, 96 metrekare sergi salonu, 2 adet fuaye, 4 adet toplantı odası, teknik alanlar, 82 araçlık açık ve kapalı otopark ile atölyeler yer alıyor" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA