Ergene Belediye Başkanı Yüksel'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
07.10.2020 23:33 | Son Güncelleme: 07.10.2020 23:36
Tekirdağ'da Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Tekirdağ'da Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Belediye Başkanımızın bugün yaptırmış olduğu Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi altında olan Başkanımızın durumu gayet iyidir. Kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten herkese Ergene Belediyesi olarak teşekkürlerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman