Ergenç: "Korona savaşından zaferle çıkmış olan kahramanlara ihtiyaç var"
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Ergenç: "Korona savaşından zaferle çıkmış olan kahramanlara ihtiyaç var"

Türk Kızılayı Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç korona virüsü Covid-19 tedavisi görüp de iyileşen hastalara çağrıda bulundu.

Ergenç:
29.04.2020 18:53 | Son Güncelleme: 29.04.2020 18:53

Türk Kızılayı Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç korona virüsü Covid-19 tedavisi görüp de iyileşen hastalara çağrıda bulundu. Ergenç; "Korona savaşından zaferle çıkmış olan kahramanlara, vatandaşlarımıza şunu söylüyoruz, kesinlikle bu işlem kendi sağlıklarını olumsuz etkileyecek bir işlem değildir. Bu yüzden Plazma bağışında duyarlı olalım ve Kızılay olarak 'Sen iyileştin artık iyileştirme sırası sende' diyoruz" dedi.

Kızılay Şube Başkanı Aydın Ergenç yaptığı açıklamada vatandaşların plazma bağışına duyarlı olmalarını isteyerek şu çağrıda bulundu:

"Öncelikle gündemimizde olan Covid 19 hastalarımıza yönelik Plazma tedavisinden bahsetmek istiyorum. Bünyesine korona virüs girmiş fakat hastalıktan sağlıkla şifa bularak çıkmış olan insanların kanında bu virüse karşı oluşmuş antikorların, hastalıkla boğuşan, özellikle de ağır durumda olan insanlara nakledilmesi şeklinde uygulanan bir yöntem. Türkiye genelinde bu şekilde 500 ün üzerinde plazma alınmıştır ve Zonguldak'ta bulunan hastalarımıza da İl sağlık müdürlüğümüz ve Kızılay aracılığı ile nakilleri yapılmıştır. Koronavirüs hastalarımızdan plazma bağışı alabilmemiz için hastanedeki tedaviden sonra 14 gün geçmesi gerekiyor. Bu 14 günü geçirdikten sonra, yani hastalığı bir laboratuvar testiyle kanıtlanmış, tanı almış, hastanede yatmış, daha sonra şifayla taburcu olmuş, 14 gün geçmiş, daha sonra bizim yaptığımız testlerde de negatif çıkmış, iyileştiği kanıtlanmış olan hastalardan alacağımız plazmalar hastalara takılmaktadır. Bu plazmaları hastalığı geçirmiş, iyileşmiş, bu anlamda vücudunda mikrop kalmamış ve kan verme niteliklerine haiz gönüllü vatandaşlarımız bağışlayabilecek. İl sağlık müdürlüğümüz ile birlikte kendilerine ulaşacağız ve onların bağışlama şartlarının oluştuğunu anladığımızda ve onlar da bize rıza onaylarını verdiklerinde Zonguldak il ve ilçelerimizdeki hastalarımıza ulaştıracağız. Bu konuda özellikle bu korona savaşından zaferle çıkmış olan kahramanlara, vatandaşlarımıza şunu söylüyoruz, kesinlikle bu işlem kendi sağlıklarını olumsuz etkileyecek bir işlem değildir. Bu yüzden Plazma bağışında duyarlı olalım ve Kızılay olarak Sen iyileştin artık iyileştirme sırası sende diyoruz. Genel gündemimiz Kovid 19 olmakla beraber Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır. Özellikle ramazan ayında ihtiyaç olan kanın temininde düşüş oluyor. Zonguldak olarak bu düşüşü bizlerde maalesef yaşıyoruz.Bu noktadaki açığımızı ise iftar ve sahur aralarındaki süreçlerde kapatmaya çalışıyoruz. İnsanlarımızın bu dönemlerde de kan verebileceğini, bunun oruç tutmaya ve sağlığa bir tesirinin olmayacağını ifade ediyoruz. Kan her zaman ihtiyaç duyacağımız bir ürün. Vatandaşlarımızı özellikle Ramazan ayında ve bu zorlu süreçte kan vermeye davet ediyorum. Zonguldak il ve ilçelerimizde ekiplerimiz kan alma işlemine hergün devam etmektedir. Sokağa çıkma yasağı kapsamında kan bağışı yapacak olan vatandaşlarımız için ayrıcalık mevcuttur. Ayrıca kan vermek isteyen vatandaşlarımız,kendilerine en yakın kan bağışı noktalarını öğrenebilmek için 168 ücretsiz danışma hattını, Zonguldak kan bağış merkezimizi arayabilirler veya kanver.org adresinden bilgi alabilirler." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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