Ergen ve yönetimi basın mensuplarıyla bir araya geldi
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Ergen ve yönetimi basın mensuplarıyla bir araya geldi

Ergen ve yönetimi basın mensuplarıyla bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Büro Memur-Sen Adıyaman Şube Başkanı Mahmut Ergen ve yönetim kurulu üyeleri, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Büro Memur-Sen Adıyaman Şube Başkanı Mahmut Ergen ve yönetim kurulu üyeleri, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Geçtiğimiz haftalarda Büro Memur-Sen 6. Olağan Kongresinde, Mahmut Ergen Başkanlığa seçilmesinin ardından kent merkezinde bulunan bir otelin toplantı salonunda yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın mensuplarıyla bir araya geldi. Basın mensuplarına yönetim kurulu üyelerini tanıtan Başkan Mahmut Ergen, "24 Haziran Perşembe günü Adıyaman Büro Memur-Sen olarak 6. Olağan Genel Kurulumuzu gerçekleştirdik. Seçimde 2 aday yarıştık, seçimde şuanda huzurunuzda bulunan ben ve ekibim yönetim kuruluna seçildik ve görevimize başladık. Seçime katılım o 95 düzeylerindeydi, seçimde bize teveccüh gösteren ve göstermeyen tüm delege ve tüm üye arkadaşlarımıza buradan şükranlarımızı sunuyorum. Bugün itibariyle 705 üyesi bulunan büyük bir aileyiz. Sendikamızın bugünlere gelmesinde büyük emeği bulunan Kadir Ozşahin Başkan ve ekibinin payı büyüktür. Kadir Özşahin ve arkadaşlarının 120 üye ile almış olduğu üye sayısı bugün 705'e getirildi. Kendilerine ve bugüne kadar sendikamıza emeği geçen tüm arkadaşlarına teşekkür ediyorum. İnşallah bizde bize teslim edilen bu bayrağı daha yukarılara taşımak için elimizden gayreti göstermeye çalışacağız" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından toplantıya katılan katılımcılara kahvaltı ikramında bulunuldu. - ADIYAMAN

Ergen ve yönetimi basın mensuplarıyla bir araya geldi
Ergen ve yönetimi basın mensuplarıyla bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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