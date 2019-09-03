Ergedik ailesinin mutlu günü

03.09.2019 17:04

Sunucu ve oyuncu Ömer Ergedik dünya evine girdi.



Ergedik ve Budan ailelerinin bu mutlu günü uzun süre akıllarda kalacak efsane bir düğün ile taçlandı. Gelin çıkarmaya off road arabalarıyla gidildi, Türk marşları ve Erzurum bar ekibiyle gelin çıkarma adeta bir festival edasında sürdü.



Gizem Budan (Ergedik) ve Ömer Ergedik çiftinin nikah şahitliklerini Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yavuz Kocaman ve Vergi Dairesi Başkanı Ergün Arslan yaptı. - ERZURUM

Kaynak: İHA