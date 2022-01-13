Ergaz hukuk birimi toplantısı yapıldı

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Kartal'da bulunan Şirket Genel Merkezinde tüm bölgeler hukuk danışmanları toplantısı yapıldı.

Hukuki süreçte karşılaşılan sorunlar ve bölgelerdeki genel sorunlar ile bunların çözümlerinin görüşüldüğü toplantıya Ergaz A.Ş.üst yönetimi ve bölge avukatları katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Ergaz Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Ebubekir Yağız, "Enerji sektöründe önemli bir konuma sahip olan Ergaz A.Ş.'nin yönetimi olarak bizler, kararlı, samimi ihlasla işimizi icra ediyoruz ve bu şirketin daha güçlü ve başarılı olması için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Siz değerli bölge avukatlarımızın da bu süreçte bizlere çok önemli katkılarda bulunduğunuzu düşünüyoruz. Bugünkü toplantımız, şirketin hukuk anlayışının işleyişinde daha seri ve daha etkili sonuç almak adına bilgilendirme toplantısıdır. Bu vesileyle tüm bölge avukatlarımızın toplantıya katılımları için şimdiden teşekkür ediyorum" dedi.

Tüm gün süren toplantıda, enerji sektöründe Hukuksal Mevzuatlar, müşteri ilişkilerinde yaşanan sıkıntıların giderilmesi konuları ve diğer gündem maddeleri görüşüldü. - ERZURUM

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