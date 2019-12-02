Erganispor-Pasur Belediyespor'u 1-0 yendi

02.12.2019 11:44 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:44

Süper Amatör Lig'de mücadele eden Erganispor Pasur Belediyespor'u 1- 0 mağlup etti.

Kulp Şehir Stadyumundaki karşılaşma sonrası açıklama yapan Erganispor Teknik Direktörü Mehmet Kanat, önemli bir karşılaşmadan 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Yapılan karşılaşmada futbolcularının oyun disiplininden hiç kopmadığını ifade eden Kanat, "Futbolcularıma çok teşekkür ediyorum. 90 dakika boyunca en iyi şekilde mücadele ettiler. Verdiğim taktiklere uydular ve galibiyeti hak ettiler." dedi.

Mütevazi bir kadroya sahip olmalarına rağmen ligde önemli bir başarıya imza attıklarını aktaran Kanat, başarıya ulaşmak için ellerinden geleni yatıklarını ifade etti.

Kanat, Pasur Belediyespor'u da mücadelelerinden dolayı kutladı.

Kaynak: AA