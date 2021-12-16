Ergani taksi plakası ihalesi gerçekleştirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, Ergani ilçesinde 29 yıl süreyle çalışacak olan 63 ticari taksi için plaka ihalesi yapıldı.

Ergani'de taksi taşımacılığının kayıt altına alınması, korsan taşımacılığın önlenmesi, taksi hizmetlerinin bir düzen içerisinde sürdürülmesi ve gerekli denetimlerin sağlanması amacıyla 29 yıl süreyle çalışacak olan ticari taksiler için plaka ihalesi yapıldı.

Ali Emiri Kongre Merkezinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü yapılan ihalenin komisyon başkanlığını Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayhan Kardan yaptı.

İhaleye katılan 24 istekli, ilçede bulunan Yeni Otogar, Hastane, Çermik Dörtyol, Hükümet, Postane, Dicle, Toki-1, Toki-2, Park ve Atatürk İlkokulu duraklarında çalışacak olan toplam 23 plaka için teklifte bulundu.

Her bir ticari plakası için KDV hariç 100 bin lira muhammen bedel belirlenen ihalede, diğer plakalar için başka teklif veren olmayınca ihale tamamlandı.

AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri

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