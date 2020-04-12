Ergani'nin cadde ve sokaklarında sessizlik hakim
Ergani ilçesinde sokağa çıkma yasağına uyuluyor.
12.04.2020 12:50 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:22
Ergani ilçesinde sokağa çıkma yasağına uyuluyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulanmaya başlanmasının ardından halkın ekmek ihtiyacı ilçe merkezinde faaliyetini sürdüren fırınlar aracılığıyla karşılanıyor.
Sokağa çıkma yasağına ilçe halkının uyması dolayısıyla cadde ve sokaklar sesizliğe büründü.
Diyarbakır-Elazığ kara yolunda araç trafiğiğin en düşük seviyede olduğu görüldü.
Kaynak: AA