Ergani Hükümet Konağı'nda onarım sürüyor Ergani Hükümet Konağında onarım çalışması sürüyor.

Ergani Hükümet Konağında onarım çalışması sürüyor.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, yaptığı açıklamada, Hükümet Konağının tadilatı için ihale yapıldığını söyledi.

Öztürk, "Hükümet Konağı başta Kaymakamlık olmak üzere halka hizmet veren bütün kamu kurumlarını içinde barındırıyor. Hem halkımıza daha modern bir ortamda hizmet vermek hem de kamu personellerinin de daha uygun ortamda çalışmalarını sürdürebilmeleri adına binayı bakım ve onarıma aldık." dedi.

Kaynak: AA