Ergani HEM'de maske üretimine başlandı Ergani Halk Eğitim Merkezi'nde maske üretimi yapılıyor.

Ergani Halk Eğitim Merkezi'nde maske üretimi yapılıyor.

Ergani ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğreticileri tarafından üretilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske üretimine başladı.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Öztürk'ün talimatıyla başlatılan çalışmalarda 100 bin maske yapılması hedefleniyor.

Öte yandan, Ergani Belediyesince hazırlanan 3 bin gıda kolisi sosyal desteklerden faydalanmayan, bu süreçte işsiz kalan ve mağdur durumda olan vatandaşlara dağıtılacak.

Kaynak: AA