Ergani Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığına Ağa Karaoğlan yeniden seçildi

Ergani Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığına Ağa Karaoğlan yeniden seçildi.

Ergani Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığına Ağa Karaoğlan yeniden seçildi.

Ergani ilçesinde kooperatif binasında yapılan kongreye kayıtlı 697 delegeden 455'i katıldı. Tek listeyle gidilen seçimde, Karaoğlan, geçerli oyların tamamını alarak yeniden başkanlığa getirildi.

Yönetim kurulu üyeliklerine Hacı Avcı, Mehmet Yoldaş, Yusuf Köseoğlu, Musa Yaman ve Mehmet Yoldaş seçildi.

Karaoğlan, üyelere verdikleri destek için teşekkür ederek, esnafa en iyi hizmeti sunmak için gayretle çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar