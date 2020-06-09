Ergani Devlet Hastanesi Başhekimliğine Yaman atandı
Ergani Devlet Hastanesinde Başhekimliğine İbrahim Halil Yaman atandı.
09.06.2020 15:33 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:29
Ergani Devlet Hastanesinde Başhekimliğine İbrahim Halil Yaman atandı.
Ergani Devlet Hastanesinde bir süre önce başhekim Mehmet Baturay'ın tayininin çıkmasının ardından boşalan göreve aynı hastanede görev yapan İbrahim Halil Yaman atandı.
Görevine başlayan Yaman, hastanede kaliteli hizmet sunulması için çaba göstereceğini belirtti.
Kaynak: AA