Ergani Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine Dr. Salih Akatay atandı Ergani Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine Dr. Salih Akatay atandı.

Ergani Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine Dr. Salih Akatay atandı.

Görevine başlayan Akatay, yaptığı açıklamada, hizmet etmekten mutluluk duyacağını söyledi.

Sağlık hizmetini en iyi şekilde vermeyi amaçladıklarını belirten Akatay, "Hastanemiz için her şeyin en iyisini yapacağız inşallah. Acil olarak biriken sorunlarla ilgilenerek çözüme kavuşturacağız," dedi.

Kaynak: AA