Ergani'de yılbaşı öncesi hindiler satışa sunuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ergani'de yılbaşı öncesi hindiler satışa sunuldu

28.12.2020 11:07 | Son Güncelleme: 28.12.2020 11:11
Ergani'de yılbaşı öncesi hindiler satışa sunuldu

Ergani'de yılbaşının yaklaşmasıyla hindi satışlarında hareketlilik yaşandı.

Ergani'de yılbaşının yaklaşmasıyla hindi satışlarında hareketlilik yaşandı.

İlçe merkezindeki pazarlarda yılbaşı öncesi iriliğine göre tanesi 100 ile 250 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu.

Yaklaşan yılbaşı dolayısıyla hindilere olan talebin arttığını işaret eden üretici Aydın Özden, şunları kaydetti:

"Yılbaşı dolayısıyla organik yetiştirdiğimiz hindileri satışa sunmaya başladık, satışlar çok iyi, Allah'a şükürler olsun hindileri 100-250 lira arasında satıyoruz. Tamamen organik yetiştirdiğimiz köy hindilerini yıl başına kadar pazarlarda satmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy Meral Danış Beştaş Selahattin Demirtaş
Magazin Berk Oktay Gülben Ergen Coşkun Sabah Fahriye Evcen
Spor Fatih Terim Domagoj Vida Mbwana Samatta Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Adana Deprem Elazığ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ergani'de yılbaşı öncesi hindiler satışa sunuldu | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 11:14:56. #1.14#
title