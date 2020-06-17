Ergani'de yeni adliye binası yapılıyor
Ergani ilçesi yeni adliye binasına kavuşuyor.
17.06.2020 15:17 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:59
Ergani ilçesi yeni adliye binasına kavuşuyor.
Ergani ilçesinde Yenis¸ehir semtinde 2 katlı binada hizmet verilen adliye, 2 ay icinde yeni hizmet binasına taşınacak.
Ergani Cumhuriyet Başsavcısı Burak Kocaogˆlu, fiziki s¸artlar nedeniyle yeterli du¨zeyde hizmet veremeyen mevcut adliye binasının, yeni hizmet binasına taşınacağını belirtti.
Diyarbakır'ın en bu¨yu¨k ilc¸esi konumunda bulunan Ergani'ye yakışır nitelikte yeni bir adliye binası kazandırdıklarını aktaran Kocaoğlu, "Yaklaşık 2 ay içinde tamamlanması planlanan çalışmaların ardından en kısa sürede yeni hizmet binamıza taşınarak halkımıza daha geniş¸. daha iyi ve daha özverili hizmetler sunmaya devam edecegˆiz." dedi.
Kaynak: AA