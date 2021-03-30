Ergani'de "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Ergani ilçesinde etkinlik gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Ergani ilçesinde etkinlik gerçekleştirildi.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, Dicle Caddesinde yaya geçidinde sürücülerin yol verip vermediğini kontrol ederek, kurala uyan sürücülere teşekkür etti.

Öztürk, "İçişleri Bakanlığımız bu uygulamayı takip ediyor, denetliyor. Bu konuda farkındalık yaratılması amacıyla yaya geçitlerinin olduğu yerde Türkiye genelinde tüm kavşaklarda yapılıyor. Trafik memurlarımız ve çocuklarımızla birlikte sürücülerin ne kadar riayet ettiğini görmek istedik." dedi.

Etkinliğe, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa İşlek, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Uzun Bayır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Demir Ernez, AK Parti İlçe Başkanı Fırat Dolu ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar