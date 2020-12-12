Ergani'de yasa dışı bahis operasyonu: 3 gözaltı
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Ergani'de yasa dışı bahis operasyonu: 3 gözaltı

12.12.2020 15:33 | Son Güncelleme: 12.12.2020 15:36
Ergani'de yasa dışı bahis operasyonu: 3 gözaltı

Ergani ilçesinde yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

Ergani ilçesinde yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde Kemaliye Mahallesinde bulunan bir iş yerinde operasyon yapıldı.

Operasyonda, yasa dışı bahis oynattıkları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar

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