Ergani'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
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Ergani'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Ergani'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

13.02.2020 13:58 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:58
Ergani'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Ergani Gençlik Hizmetleri ve İlçe Müdürü , Gençlik Merkezindeki gençlerle Yelek köyü kırsalına yem bıraktı.

Taş, gönüllü gençlerin katılımıyla yabani hayvanların aç kalmaması için kış aylarında faaliyetler yürüttüklerini belirterek, "Gençlerimizin sosyal, kültürel ve insani değerlere katkıda bulunması için faaliyetler yapıyoruz. Bu kapsamda da yine doğada bulunan yabani hayvanların beslenmesi için doğaya yiyecek bıraktık. Bu tür projelerin devam etmesi için bizlere destek olan gönüllü gençlerimize teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: AA
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