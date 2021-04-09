Ergani'de uyuşturucu ve hırsızlık olaylarıyla mücadele
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Ergani'de uyuşturucu ve hırsızlık olaylarıyla mücadele

Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar - Haberler | Güncel
Ergani'de uyuşturucu ve hırsızlık olaylarıyla mücadele

Ergani İlçe Emniyet Müdürü Mustafa İşlek, ekiplerin titiz çalışma yürüterek suç oranını düşürdüğünü söyledi.

Ergani İlçe Emniyet Müdürü Mustafa İşlek, ekiplerin titiz çalışma yürüterek suç oranını düşürdüğünü söyledi.

İşlek, yaptığı açıklamada, önceliklerinin halkın güven ve huzuru temin etme, can ve mal güvenliğini sağlamak olduğunu belirtti.

Suçluların kısa süre içerisinde yakalanıp adalete tesliminin öncelikli hedefleri arasında olduğunu kaydeden İşlek, 8 ayda ilçede meydana gelen çeşitli hırsızlık ve gasp olaylarında 125 olayın şüphelisi tespit edilerek 3'ü suçüstü olmak üzere 67 kişinin yakalandığını, bunlardan 5'inin tutuklandığını bildirdi.

İşlek, "Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşamalarını kendisine görev edinmiş personelimizin başarılı çalışmaları devam edecektir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar

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