Ergani'de Uyuşturucu Operasyonu

Ergani'de Uyuşturucu Operasyonu

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde düzenlenen operasyonda, 4 kilo 70 gram esrar ele geçirildi.

Ergani'de Uyuşturucu Operasyonu

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde düzenlenen operasyonda, 4 kilo 70 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarat çalışması doğrultusunda İsmet Paşa Mahallesi'nde belirlenen bir adrese operasyon yapıldı.

Operasyonda, 4 kilo 70 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli M.T.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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