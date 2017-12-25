Ergani'de Uyuşturucu Operasyonu

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde düzenlenen operasyonda, 4 kilo 70 gram esrar ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarat çalışması doğrultusunda İsmet Paşa Mahallesi'nde belirlenen bir adrese operasyon yapıldı.



Operasyonda, 4 kilo 70 gram esrar ele geçirildi.



Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli M.T.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.