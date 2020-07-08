Ergani'de temizlik çalışması Ergani ilçesinde kaldırım ve refüjlerde temizlik çalışması yapılıyor.

Ergani ilçesinde kaldırım ve refüjlerde temizlik çalışması yapılıyor.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Münir Karaloğlu'nun talimatıyla Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, ilçenin bulvar, cadde ve sokaklarında temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

12 personel ve 4 araçla Diyarbakır-Ergani kara yolunda temizlik faaliyetleri yoğunlaştırılırken, mahalle sakinleri çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Kaynak: AA