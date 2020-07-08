Ergani'de temizlik çalışması
Ergani ilçesinde kaldırım ve refüjlerde temizlik çalışması yapılıyor.
08.07.2020 16:05 | Son Güncelleme: 08.07.2020 16:27
Ergani ilçesinde kaldırım ve refüjlerde temizlik çalışması yapılıyor.
Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Münir Karaloğlu'nun talimatıyla Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, ilçenin bulvar, cadde ve sokaklarında temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
12 personel ve 4 araçla Diyarbakır-Ergani kara yolunda temizlik faaliyetleri yoğunlaştırılırken, mahalle sakinleri çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.
Kaynak: AA