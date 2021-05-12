Ergani'de temizlik çalışmaları sürüyor

Ergani Belediyesi Temizlik İşleri ve Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri, tam kapanma sürecini fırsat bilerek cadde ve sokakları temizliyor.

Ergani Belediyesi Temizlik İşleri ve Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri, tam kapanma sürecini fırsat bilerek cadde ve sokakları temizliyor.

Ergani Belediyesi ekiplerince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tam kapanma sürecinde cadde ve sokaklar yıkanıp dezenfekte ediliyor.

Koronavirüsle mücadelede etkin bir çalışma yürüttüklerini belirten Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, "Vatandaşlarımızın ortak kullanım alanlarında yoğun bir dezenfeksiyon işlemi gerçekleştiriyoruz. Cadde ve sokakları yıkama çalışmalarımız belirli bir program dahilinde devam ediyor. Halkımızın sağlığı ve güvenliği için gayretle çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar