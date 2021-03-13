Ergani'de temizlik çalışmaları devam ediyor
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Ergani'de temizlik çalışmaları devam ediyor

13.03.2021 11:47 | Son Güncelleme: 13.03.2021 11:51
Ergani'de temizlik çalışmaları devam ediyor

Ergani Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Ergani Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Ergani Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, ilçe merkezindeki sokak ve caddelerde yapılan genel temizlik, kaldırım ve tazyikli su ile yıkama çalışmaları devam ediyor. Çok sayıda personelin görev aldığı çalışmalarda, yabani otlar ve özellikle boş arsalarda bulunan moloz yığınları da iş makineleri yardımı ile temizlenerek haşerelerin üremeleri engelleniyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, ilçe genelinde başlattıkları temizlik seferberliğinin sürdüğünü söyledi.

Öztürk, "Vatandaşlarımızın temiz bir ortamda yaşaması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Belediye ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Ergani halkı için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar

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