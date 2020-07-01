Ergani'de tayini çıkan hakim ve savcılara veda programı Ergani 'de tayini çıkan hakim ve savcılar için veda programı düzenlendi.

Ergani 'de tayini çıkan hakim ve savcılar için veda programı düzenlendi. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun adli ve idari yargı 2020 yılı yaz kararnamesi ile başka illere tayini çıkan 3 hakim, 2 savcı ile Ergani Cumhuriyet Başsavcısı Burak Kocaoğlu için veda yemeği düzenlendi. Programa Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Uzunbayır de katıldı. Kaynak: AA