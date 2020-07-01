Ergani'de tayini çıkan hakim ve savcılara veda programı
Ergani 'de tayini çıkan hakim ve savcılar için veda programı düzenlendi.
01.07.2020 13:17 | Son Güncelleme: 01.07.2020 14:12
Ergani 'de tayini çıkan hakim ve savcılar için veda programı düzenlendi.
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun adli ve idari yargı 2020 yılı yaz kararnamesi ile başka illere tayini çıkan 3 hakim, 2 savcı ile Ergani Cumhuriyet Başsavcısı Burak Kocaoğlu için veda yemeği düzenlendi.
Programa Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Uzunbayır de katıldı.
Kaynak: AA