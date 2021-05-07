Ramazan ayının son cuması Kovid-19 tedbirleri ile kılındı
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Ramazan ayının son cuması Kovid-19 tedbirleri ile kılındı

Ramazan ayının son cuması Kovid-19 tedbirleri ile kılındı
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat, Çankırı, Çorum ve Kastamonu'da vatandaşlar, ramazanın son cuma namazını yeni tip koronavirüs (kovid-19) kapsamındaki tedbirlere uyarak camilerde eda etti.

Tokat, Çankırı, Çorum ve Kastamonu'da vatandaşlar, ramazanın son cuma namazını yeni tip koronavirüs (kovid-19) kapsamındaki tedbirlere uyarak camilerde eda etti.

Tokat'ta cuma namazı için kent merkezindeki tarihi Ali Paşa Camisi'ne gelenler, Kovid-19 tedbirlerine uyarak cami içinde ve avlusunda namaz kıldı.

Çankırı'da da ramazan ayının son cuma namazı koronavirüs gölgesinde eda edildi.

Cuma namazı için camilere gelen vatandaşlar sosyal mesafeye dikkat ederek saf tuttu.

Kent merkezindeki Ahmet Yesevi Camisi ve Sultan Süleyman Camisi'ne cuma namazı için gelenler hem caminin içinde hem de avlusunda ramazan ayının son cuma namazını kıldı.

Çorum'da vatandaşların namaz vaktinde evlerinin yakınlarındaki camilerde cuma namazı kılmasına müsaade edildi.

Cemaat, seccadeleriyle geldikleri camilerde sosyal mesafe kuralına uygun olarak saf tuttu.

Tam kapanma öncesi vatandaşların cuma namazı için yoğun olarak tercih ettiği tarihi Ulu Cami'nin, ramazanın son cuma namazında sakin kaldığı görüldü.

Kastamonu'da da ramazan ayında vatandaşlar salgın kurallarına uygun olarak camileri doldurdu.

Vatandaşlar, camilerde sosyal mesafe kuralına göre belirlenen yerlerde namaz kıldı.

Özellikle Nasrullah Kadı Cami, Atabeygazi Cami ve Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Camisi'nde yoğunluk yaşandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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