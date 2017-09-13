Ergani'de Sosyal Hizmet Merkezi Açıldı

Ergani ilçesinde, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı sosyal hizmet merkezi açıldı.



Ergani Kaymakamı Mesut Çoban, Kemalliye Mahallesi'nde düzenlenen açılışta yaptığı konuşmada, merkezde yaklaşık 35 personelle Ergani'nin yanı sıra Dicle, Çermik, Çüngüş ilçelerine de hizmet sunacaklarını söyledi.



Kaliteli hizmet üretmek için çalıştıklarını ifade eden Çoban, şöyle konuştu:



"Merkezimizde çocuk, genç, kadın, erkek, yaşlı, engelli tüm vatandaşlara rehberlik hizmeti vereceğiz. Onların diğer kurumlarla ilişkilerinde kolaylık sağlamasını buradan sağlayacağız. Engelli ve engelsiz tüm vatandaşlarımıza yönelik sosyal hizmetleri bütün gayretle sürdürüyoruz. Vatandaşımız her şeyimizdir. Devlet vatandaş için var. Esas olan vatandaşın memnuniyeti."