Ergani'de sıcak asfalt çalışması başlatıldı

Ergani ilçesinde sıcak asfalt çalışması başlatıldı.

Ergani ilçesinde sıcak asfalt çalışması başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Ergani Belediyesi, yol çalışmalarını sürdürüyor.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, belediye imkanlarını en iyi şekilde değerlendirerek vatandaşların belediye hizmetlerine kavuşturulması için Milli Egemenlik ve Ziya Gökalp Caddesi'nde 8 kilometrelik yolda sıcak asfalt çalışması başlatıldığını söyledi.

Kaynak: AA