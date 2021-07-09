Ergani'de seyir halindeki otomobil alev aldı
Ergani ilçesinde seyir halindeki otomobil alev aldıAlınan bilgiye göre göre, seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 72 DP 894 plakalı otomobilin motor bölümü, Milli Egemenlik Caddesi'nde alev aldı.
Ergani ilçesinde seyir halindeki otomobil alev aldı
Alınan bilgiye göre göre, seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 72 DP 894 plakalı otomobilin motor bölümü, Milli Egemenlik Caddesi'nde alev aldı.
Alevlerin yayılmasıyla çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangında, araçta hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar