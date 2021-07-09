Ergani'de seyir halindeki otomobil alev aldı
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Ergani'de seyir halindeki otomobil alev aldı

Ergani'de seyir halindeki otomobil alev aldı
Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar - Haberler | Güncel

Ergani ilçesinde seyir halindeki otomobil alev aldıAlınan bilgiye göre göre, seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 72 DP 894 plakalı otomobilin motor bölümü, Milli Egemenlik Caddesi'nde alev aldı.

Ergani ilçesinde seyir halindeki otomobil alev aldı

Alınan bilgiye göre göre, seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 72 DP 894 plakalı otomobilin motor bölümü, Milli Egemenlik Caddesi'nde alev aldı.

Alevlerin yayılmasıyla çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangında, araçta hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar

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